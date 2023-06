Rio Grande busca estreitar laços com o governo uruguaio

Com o objetivo de aproximar ainda mais as relações com o Uruguai, o vice-prefeito de Rio Grande, Sérgio Webber, e o secretário de Relações Institucionais, Assuntos Internacionais e Parcerias Público Privadas, Cláudio Diaz, estiveram em Montevidéu nesta semana. Os representantes rio-grandinos participaram de reuniões com os ministros do Interior, Luis Alberto Heber, e de Turismo, Tabaré Viera Duarte, para diálogos a respeito do Miss Integração, evento que ocorre nesta semana e conta com a participação dos dois países, e sobre a gestão integrada da Lagoa Mirim.

o acordo para gestão binacional financiamento de US$ 4,7 milhões (cerca de R$ 23 milhões) do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). O projeto visa reforçar as capacidades do setor público e privado no Brasil e no Uruguai Assinado recentemente entre os governos brasileiro e uruguaio,dos recursos hídricos da Bacia da Lagoa Mirim e Lagoas Costeiras têm(cerca de R$ 23 milhões) do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). O projeto visa reforçar as capacidades dopara ênfase na utilização sustentável e eficiente da água, na preservação dos ecossistemas e de seus serviços e na adaptação às mudanças climáticas.

projeto para uma dragagem para posterior implantação de uma hidrovia binacional, conectando os dois países Na prática, já existe opara posterior implantação de umapor meio da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo que traria diversos benefícios para a região sul do Estado, especialmente para Rio Grande. "Com isso os uruguaios vão poder exportar de forma muito mais barata, trazendo seus produtos até aqui, o que para o nosso porto vai ser muito estratégico também. Vai incrementar o comércio entre os países, o que para nossa cidade e nossa região é muito bom. É uma proposta de benefício mútuo e ficou claro que eles têm bastante interesse nesse tema", conta Webber.

Já o Miss Integração é um concurso que envolve os dois países vizinhos também esteve em pauta durante a agenda. A edição deste ano acontece a partir de quinta-feira (15) e será sediado em Rio Grande, A intenção é eleger quatro representantes da beleza da fronteira, sendo elas categorizadas em Miss Integração, 1ª e 2ª Princesas e Miss Simpatia.

As atividades começam nesta quinta-feira (15), com uma recepção no Uruguai. O restante será realizado em Rio Grande, na sexta-feira (16) e no sábado (17), quando ocorre a grande final do concurso, que terá desfile, show e coroação. O evento acontece na Associação Amigos do Cassino (SAC), no Cassino, a partir das 19h, e tem entrada gratuita.

Na primeira edição, realizada em 2022, no Uruguai, a vencedora foi uma representante gaúcha. Como premiação pela vitória, Rio Grande irá sediar o concurso neste ano, que terá o desfile de candidatas vindas de cidades dos dois países.