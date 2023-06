MiniZoo de Canoas busca mais doações com a chegada do inverno

Com a chegada do inverno, o Zoológico Municipal de Canoas (MiniZoo) está reforçando o pedido de doações de lençóis, toalhas e cobertores. Podem ser aqueles mais velhos ou rasgados, que não podem ser mais utilizados e nem doados para outras famílias. No Zoo, esses materiais são utilizados para cobrir gaiolas, confeccionar camas e redes, garantindo o conforto térmico dos animais.

Por conta do frio, é necessária a troca mais constante dos materiais para aquecer os recintos dos animais. "Além de ajudar no aquecimento dos animais, estes itens são de extrema importância para o manejo das espécies silvestres em processo de reabilitação, possibilitando uma recuperação adequada", explica a bióloga Renata Gautier.

O MiniZoo está com preparativos para que os animais recebam os cuidados necessários e fiquem bem quentinhos durante o frio. Estão sendo feitas melhorias nas casinhas e recintos para os bichinhos, garantindo que eles tenham acesso a pontos ensolarados, além da utilização de bolsinhas de água quente quando necessário.

A alimentação de alguns animais também está sendo reforçada. As doações podem ser feitas no próprio zoológico, que fica no Parque Municipal Getúlio Vargas (Capão do Corvo), na avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, nº 900, no bairro Marechal Rondon, todos os dias, das 8h às 17h.