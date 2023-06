Semana da Agricultura Familiar ocorrerá em Passo Fundo

Os agricultores de Passo Fundo e a comunidade em geral receberão, nas próximas semanas, mais informações sobre a programação da Semana da Agricultura Familiar, evento que está sendo preparado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano, junto a outros parceiros. O planejamento do evento foi um dos assuntos de uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário nesta semana.

O objetivo da Semana da Agricultura Familiar é celebrar e fortalecer a agricultura familiar de Passo Fundo e região, ocupação que é a principal atividade produtiva de muitas famílias agricultoras. "Estamos planejando o evento e buscando parceiros. A ideia é que o evento tenha como um dos pontos altos o 2º Encontro da Agricultura Familiar, que será no dia 25 de julho, Dia do Colono e Dia Internacional da Agricultura Familiar, aqui na sede do Sindicato. Uma reunião em preparação ao evento está agendada para esta quinta-feira (15)", adianta a presidente.

Também estiveram na pauta da reunião do Conselho informações sobre o clima, com explanações do pesquisador Gilberto Cunha, da Embrapa de Passo Fundo, e a respeito de projetos e ações em execução pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, reveladas pelo secretário da pasta, Cristiam Thans, entre outros assuntos relacionados ao meio rural. Mais informações sobre a Semana da Agricultura Familiar devem ser disponibilizadas na próxima semana.