Atingidos pela seca em 15 cidades do RS recebem cestas básicas

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), deu início nesta semana a segunda etapa de entrega das mais de 37 mil cestas básicas do Programa Supera Estiagem. A primeira ação do novo ciclo ocorreu no município de Iraí, no norte gaúcho, onde serão distribuídas 1.890 unidades até quarta-feira (14), beneficiando ainda outras 15 cidades na região: Ametista do Sul, Faxinalzinho, Três Palmeiras, Palmitinho, Rio dos Índios, São Pedro das Missões, Pinheirinho do Vale, Cerro Grande, Novo Tiradentes, Ibirapuitã, Caiçara, Boa Vista das Missões, Dois Irmãos das Missões, Jaboticaba e Palmeira das Missões.

Já na quinta-feira (15), serão entregues 1.180 cestas básicas em Tenente Portela, atendendo também 12 municípios próximos: Campo Novo, Giruá, Alegria, Miraguaí, Porto Xavier, Pirapó, Garruchos, Novo Machado, Esperança do Sul, Alecrim, Porto Mauá e Chiapetta.

Nesta segunda fase, que segue até o dia 29 de junho, serão distribuídas 10 mil cestas básicas a 76 municípios com o decreto de Situação de Emergência por Estiagem, homologado pelo governo gaúcho, totalizando 240 toneladas de alimentos. Durante o primeiro ciclo, realizado entre 25 de abril e 11 de maio, foram entregues 7.597 unidades a 42 cidades gaúchas - o que corresponde a aproximadamente 182 toneladas de mantimentos.

O programa Supera Estiagem prevê quatro etapas de entrega, com ações organizadas de forma regionalizada e com estimativa de conclusão até o final de agosto deste ano. O ranking das cidades para o recebimento das cestas básicas foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em seus territórios. Serão contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.