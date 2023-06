TranspoTech, referência em empilhadeiras, amplia unidade em Nova Santa Rita

A TranspoTech Equipamentos anunciou nesta terça-feira (13) a ampliação da unidade localizada no bairro Berto Círio, em Nova Santa Rita. A empresa, que é referência em empilhadeiras, irá para um pavilhão de cerca de dois mil metros quadrados, ao lado de onde estão instalados hoje. "O investimento é de cerca de R$ 1,3 milhão e serão gerados de 20 a 30 novas oportunidades de trabalho. A nossa expectativa é selecionar a mão de obra local e, em cerca de três meses, estarmos utilizando o no novo endereço", explica o diretor de pós-vendas, Eduardo Michelsen.

O anúncio foi feito durante visita ao gabinete do prefeito Rodrigo Battistella, com a presença também do gestor de infraestrutura da TranspoTech, Maurício Morauer e da supervisora administrativa, Giovana Assunção. Battistella destacou a importância da ampliação da unidade e que a TranspoTech é mais uma empresa consolidada no mercado, que vê múltiplas possibilidades na cidade. "Ficamos muito felizes com a informação de que novas vagas serão abertas e mais uma instituição que amplia sua gama de produtos, investindo em Nova Santa Rita", afirmou.

A TrasnpoTech foi fundada em 2001 e opera em Nova Santa Rita desde 2016. A distribuidora de empilhadeiras para toda a região Sul do País tem perspectiva de ampliar a linha de produtos na região com escavadeiras hidráulicas. "Investimos em Nova Santa Rita porque é uma cidade que tem crescido muito, especialmente na parte industrial. Facilita o eixo de deslocamento até nossos clientes, além de ser um excelente corredor para nós, prestadores de serviços. Quando chegamos aqui, sabíamos que a cidade iria expandir e, assim é. Devido a isso, fizemos questão de nos mantermos aqui", explicou Michelsen.