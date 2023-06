Falta de recursos ameaça zoológico da UCS, em Caxias

O diretor do Hospital Veterinário e Zoológico da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Leandro Montes Ribas, usou o espaço da Câmara de Vereadores para compartilhar o projeto de revitalização do jardim e ampliação das ações de conservação do bioma mata atlântica. Dentro desta proposta, ele comentou que a universidade vem fazendo a manutenção do zoológico, localizado na cidade universitária há 26 anos, porém, os recursos não estão sendo suficientes. O custo mensal de zeladoria varia de R$ 50 a R$ 60 mil por mês, entre alimentação dos animais e recursos humanos.

O veterinário também usou o momento da cedência para ressaltar a necessidade do apoio do poder público para a UCS manter os serviços com os animais. O representante destacou que a visitação ao zoo é gratuita e sem fim comercial. Segundo ele, todos os animais que ali moram, foram resgatados e não tinham como serem reintroduzidos no habitat natural.

Ao longo dos mais de 20 anos, Leandro conta que foram atendidos mais de 5 mil animais, resgatados e reencaminhados para a natureza. A maior parte deles foram reintroduzidos no habitat natural. Neste ano, por exemplo, foram atendidos uma média de 27 animais por mês.

Por fim, sobre a aplicação de novos recursos e investimentos, Leandro adiantou que é necessário revitalizar e modernizar a estrutura do zoo. Ele explanou também, que nessa busca por assessoria e recursos, já entrou em contato com diversos órgão e entidades. O veterinário completou afirmando que a universidade está aberta para dialogar.