Trabalho resgata memória de cemitério do século XIX em Sério

Na semana passada, foi apresentado oficialmente o dossiê de pesquisa que resgata a história do Cemitério da Cruzinha, local histórico do município de Sério, no Vale do Taquari. O trabalho foi realizado pelos professores Neli Galarce Machado e Marcos Rogério Kreutz e pela mestra Patrícia Schneider, todos vinculados ao Centro de Memória, Documentação e Pesquisa do Museu de Ciências da Universidade do Vale do Taquari (Univates).

O antigo cemitério de Sério, conhecido como Cemitério da Cruzinha, já não possui mais as cruzes de madeira que indicavam os locais de sepultamento. Esse espaço marcou a história do município e de pessoas que sepultaram seus parentes, mas ao longo do tempo perdeu sua identidade. Agora, uma parceria entre o município e a Univates buscou resgatar o contexto histórico desse local, visando à construção futura de um memorial.

Cruzinha foi a primeira denominação da localidade, que deu origem ao município de Sério. A colaboração entre o Centro de Memória do Museu de Ciências da Univates e o município foi parte de um projeto que teve como objetivo contextualizar as informações sobre o Cemitério da Cruzinha, buscando entender quando e por que ele surgiu, quem foi sepultado no local e qual o significado desse espaço para a comunidade.

Para a realização desse trabalho, os pesquisadores combinaram informações de documentos históricos com relatos de pessoas da comunidade. "Com as informações, é montado o processo da história do local, sempre contextualizado com o cenário à sua volta", explica a historiadora Patrícia Schneider. Foram consultados registros de igrejas, prefeitura, câmara de vereadores, jornais, cartórios e outras instituições. Segundo Patrícia, o cemitério surgiu no final do século XIX e continuou sendo utilizado ao longo dos anos pelos moradores da localidade, principalmente os mais pobres, mesmo não sendo um cemitério oficialmente constituído.

O resgate histórico e a valorização da memória das comunidades são importantes para a compreensão da identidade e a preservação da herança cultural. Ao fim do dossiê, os pesquisadores da universidade elaboraram recomendações sobre a patrimonialização, preservação e sobre como tornar o espaço algo que seja relacionado ao turismo.