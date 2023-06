Ampliação da coleta seletiva passa a valer em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo está iniciando mais uma etapa do programa Cidade Limpa, que tem o intuito de melhorar e ampliar a limpeza na cidade. Nesta semana foi ampliado o número de coletas diárias de resíduos orgânicos e recicláveis.

Conforme o diretor-presidente da Codepas, Aislan de Freitas, a partir deste momento, a região contemplada pela coleta seletiva terá uma cobertura maior dos serviços. "Em toda a região, eram realizadas duas coletas diárias de orgânicos e recicláveis. Agora, teremos quatro coletas diárias em toda a região em que existe a distribuição dos contêineres", destacou.

Na semana passada, a Codepas implementou carros de apoio, cujas equipes vão ajudar na manutenção das áreas de contêineres, e também o início do serviço de coleta aos feriados, como aconteceu na quinta-feira, dia 08 de junho, feriado de Corpus Christi.

Fazem parte ainda do cronograma de ações do programa a divulgação de horários destes serviços no Aplicativo Cidadão On-line Passo Fundo; a extensão da área conteinerizada; e um ecoponto móvel. Além disso, deverão ser desenvolvidas atividades para informar e sensibilizar a comunidade acerca do descarte de resíduos.