Prefeitura vai ceder imagens de câmeras em Bento Gonçalves

Foi realizada, no início da semana, a assinatura do Termo de Cooperação para cedência de imagens entre a Prefeitura de Bento Gonçalves, o 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (Bpat), Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, 1ª Delegacia da Polícia Civil, 2ª Delegacia da Polícia Civil e a Delegacia da Mulher. Com o documento, será possível que as forças de segurança tenham acesso direto as imagens dos prédios públicos, escolas, UPA, Complexo Administrativo e outros pontos, como entrada e saída da cidade.

"Foi um longo caminho para termos a estrutura que Bento possui de videomonitoramento. E agora com esse termo será possível que as forças de segurança tenham acesso direto as câmeras das estruturas do município", destaca o secretário de Administração Matheus Barbosa.

Atualmente o município conta com 204 câmeras de videomonitoramento, sendo 20 escolas já com cobertura. "Hoje possuímos uma grande cobertura de câmeras na nossa cidade. Essa foi uma das prioridades da administração em ampliar a cobertura e oferecer subsídios para o trabalho da Brigada, da Polícia, da nossa Guarda", afirma o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira.

Rodrigo Veiga Morale da 2ª Delegacia da Polícia Civil, destacou a importância das imagens para a polícia. "As imagens são essenciais para Polícia Civil, pois são uma das ferramentas que a gente mais usa para identificar autores de crime. Desde o menos grave até um mais grave como homicídio", explicou.

O comandante do 3º Bpat, tenente-coronel Artur Marques de Barcellos, comentou que o compartilhamento de imagens que a prefeitura está coletando, das estruturas municipais, das escolas municipais, é de suma importância. "Teremos acesso para que em caso de alguma ocorrência, alguma intervenção policial, a agente possa se aproximar de uma maneira mais rápida", disse.