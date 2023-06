Parceria leva atividades ao contraturno escolar em Santa Maria

Cerca de 180 alunos do 1º ao 5º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Edy Maya Bertóia, em Santa Maria, participam de um programa de contraturno escolar. E professores e demais servidores já percebem benefícios para as crianças. O contraturno é uma parceria entre a Secretaria de Educação da cidade e o Serviço Social da Indústria (SESI), em que os estudantes participam de atividades extracurriculares no turno inverso ao das aulas.

"É bastante recente, e nós estamos no período de adaptação, tanto os professores e funcionários quanto os alunos. Mas, já notamos algumas melhorias nos pequenos. Alunos que costumavam ser bastante introvertidos a ponto de não brincar com outras crianças no recreio, agora, estão mais sociáveis. Os choros diminuíram, eles estão mais dispostos a se ajudarem entre si, mais focados em sala de aula. Acreditamos que, a longo prazo, veremos muitas melhorias", comemora a diretora da escola Edy Maya Bertóia, professora Marizane de Moraes.

A analista de educação do SESI, Fany Vanesa Ponce, reforça que as atividades do contraturno não são reforço escolar, mas, sim, extracurriculares, trabalhadas a partir de trilhas e aprendizagem. Estas são linhas pedagógicas com ensinamentos de sustentabilidade e empreendedorismo, pesquisa e tecnologia, corpo e ritmo e expressão.

"As oficinas utilizam de situações reais em que as crianças experimentam, aprendem a organizar dados, sistematizar problemas, a validar soluções, além de desenvolverem raciocínio, a construírem autoconfiança e sentido de responsabilidade. Uma grande diferença das atividades no SESI é que as crianças são reunidas nas salas por faixa etária, então, os colegas não são os mesmos de sala de aula. Crianças do 1º ano interagem com crianças do 2º ano. Isso também amplia a autonomia e a capacidade de comunicação, assim como a argumentação, já que eles precisam trabalhar juntos e achar soluções para as atividades propostas", explica Fany.

São 10 turmas da EMEF Edy Maya Bertoia que participam do contraturno. A escola e a sede do SESI em Santa Maria estão situadas no bairro Patronato, lado a lado. A escola auxilia no encaminhamento dos alunos entre instituições de ensino. E, como parte do programa do contraturno, os estudantes almoçam nas dependências do Sesi.