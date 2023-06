Município de Garibaldi terá intercâmbio com cidade italiana para qualificar produção de vinhos e espumantes

Missões internacionais sempre foram um caminho fértil para a conexão com novas culturas, proporcionando o intercâmbio de conhecimento, tecnologia e inovação. E foi por esse caminho que Garibaldi inovou e, através de uma reunião virtual, deu início às tratativas de um intercâmbio na área da Enologia com Conegliano, uma comuna italiana da região de Vêneto.

Amante do mundo dos vinhos, o prefeito Sérgio Chesini planeja levar jovens garibaldenses para um intercâmbio na Escola Enológica de Conegliano, uma das mais antigas do gênero no mundo. A comuna italiana e Garibaldi são cidades irmãs desde 2003, e a ideia é que a parceria comece a render frutos para o município da Serra Gaúcha ainda neste semestre. "Garibaldi é a capital do espumante brasileiro e conhecida em todo país pela produção de vinhos renomados e premiados no Brasil e no mundo. Por isso, essa parceria vem para qualificar ainda mais a nossa produção local, com profissionais que entendem do mundo do vinho", ressalta Chesini.

Fundada em 1876, a Scuola Enologica di Conegliano oferece cursos de formação que incluem tanto a educação técnica quanto a educação profissional. Suas colinas, juntamente com a da comuna de Valdobbiadene, produzem o Prosecco, o vinho italiano mais consumido do mundo, e desde 2019, foram reconhecidas como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.