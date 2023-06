Caxias do Sul recebe fórum sobre carros elétricos em setembro

A cidade de Caxias do Sul sediará um evento que debaterá as novas tendências da eletromobilidade e o avanço das energias sustentáveis no mercado brasileiro. A Eletric Move - 1ª Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica do Rio Grande do Sul está marcada para ocorrer nos dias 1, 2 e 3 de setembro, no Centro de Eventos do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva. Paralelamente, ocorrerá o Fórum de Eletromobilidade e Sustentabilidade e o Congresso da Associação das empresas de Reparação Veicular de Caxias do Sul (Aserv). A entrada é gratuita.

O lançamento da atração será no dia 27 de junho, na sede da TecnoUCS, campus central da Universidade de Caxias do Sul, a partir das 18h30min. Na oportunidade, serão conhecidas a programação e os palestrantes do Fórum e do Congresso da Aserv.

A atração mostrará ao público uma diversidade grande de veículos elétricos, passando do ônibus e caminhão a carros de passeio, mas também a offroads, patinetes, bicicletas, karts, motos, vans e até cadeira de rodas, e muito disso com fabricação em Caxias do Sul. Tudo na onda da eletrificação e das novas tecnologias que buscam a descarbonização e a utilização de novas fontes de energias sustentáveis e limpas.

Além de envolver toda a cadeia de veículos elétricos e mobilidade, a Eletric Move também abre espaço para o mercado de energia solar, uma vez que, recentemente, Caxias do Sul recebeu o título de Capital Gaúcha da Energia Solar, durante o Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética, por ser um dos municípios gaúchos com o maior número de pontos de instalações de placas fotovoltaicas (cerca de 10 mil módulos).

Além da mostra, durante dois dias ocorrerão palestras de autoridades e especialistas na área. No primeiro dia, irá ao púlpito o diretor-presidente da RandonCorp, Daniel Randon, seguido do diretor da Marcopolo Luciano Resner, e fechando com participação do vice-presidente da Ford para América do Sul e ex-presidente da Anfavea, Rogelio Golfarb. Já o Congresso da Aserv, que ocorre na sexta e sábado (1 e 2 de setembro), às 7h30, contará com diversos palestrantes sobre temas relacionados à reparação automotiva, voltados ao público interno.