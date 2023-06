São Borja tem dois projetos de arborização em andamento

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria de Infraestrutura de São Borja estão com dois projetos de arborização em andamento nas vias públicas da cidade. Um consiste em reparação, recuperação e manutenção de árvores existentes e que necessitem de reparos como limpeza, retirada de ramos ou galhos mortos, até mesmo para garantir maior segurança na circulação de veículos e pedestres. Inicialmente o projeto está sendo desenvolvido nas principais vias da cidade e não consiste em poda geral da árvore.

O segundo projeto é feito em parceria com a RGE, e 250 novas mudas serão plantadas em passeios públicos, praças e avenidas. Para isso foi firmado com a RGE um Termo de Cooperação Técnica com duração de cinco anos para estabelecer no município o Programa Arborização Segura, retirando as espécies que tragam risco na rede elétrica, danos ao patrimônio ou risco de segurança da população.

Para o prefeito, Eduardo Bonotto, o programa busca uma harmonia da rede elétrica com a arborização da cidade, evitando acidentes ou falhas no fornecimento de energia. "A Arborização Segura é um programa de revitalização urbana que identifica árvores de espécies e portes inadequados. Parte das incidências de falta de energia é causada por árvores na rede elétrica. Os galhos em contato com a rede, além de falta de energia, ainda podem causar acidentes, por isso a substituição dessas árvores é importante, além de embelezar a cidade e colaborar para amenizar o calor, pois sabemos que São Borja é uma cidade muito quente no verão", ressalta o prefeito.

O secretário do Meio Ambiente, Eugênio Dutra, avalia a ação como vantajosa para a cidade, já que a RGE ficará responsável pelas mudas plantadas por um ano fazendo, se necessário, a reposição da espécie. A substituição de algumas árvores só acontecerá com a autorização dos munícipes e o porte mínimo de cada espécie a ser plantadas é de 1.60 a 2.00 metros.