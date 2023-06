Seberi tem destaque em geração de empregos conforme o Caged

A pequena cidade de Seberi, no norte do Rio Grande do Sul, vive um momento geração de empregos e renda. Conforme levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), que apresenta mensalmente o saldo de geração de empregos no nosso país, a cidade, com população de cerca de 10,6 mil pessoas, é destaque ao ser o município com o maior saldo de novos empregos gerados na região. De acordo com os dados de abril, foram 193 novas vagas preenchidas, o que representa 79,83% do saldo da região norte gaúcha.