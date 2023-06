Após paralisação, aulas voltam na rede infantil de Caxias do Sul

Representantes das entidades gestoras das escolas infantis de Caxias do Sul, da prefeitura e do Sindicato dos Empregados em Entidades, Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional (Senalba) da cidade chegaram a um acordo, na segunda-feira (12), em audiência com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) que foi aceito em assembleia pelas trabalhadoras. A categoria fez uma paralisação durante todo o dia, por conta de falta de acordo sobre reajuste nos salários da categoria.

Em maio, a prefeitura já havia tentado uma negociação para evitar a paralisação, que foi adiante desta vez. Cerca de 700 funcionários da Educação Infantil aderiram ao movimento, segundo o sindicato. Profissionais das 48 escolas estiveram mobilizadas em frente à sede da Secretaria de Educação de Caxias do Sul ao longo do dia. Cerca de 6 mil crianças não tiveram atividades.

Para dar fim à greve, o reajuste de 5,78% que havia sido proposto foi aceito pela categoria, retroativo a 1° de abril. Ficou definido ainda o fim da obrigatoriedade das reuniões, com exceção de duas relacionadas à entrega de pareceres aos pais das crianças. Com isso, as aulas nas 48 escolas de Educação Infantil de gestão compartilhada foram retomadas normalmente nesta terça-feira (13).