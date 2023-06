Imbé já trocou 70% dos pontos de luz por lâmpadas de LED

Aproximadamente 70% dos pontos previstos para terem lâmpadas de vapor de sódio substituídas por de LED já receberam a melhoria em Imbé, no Litoral Norte. O serviço é executado a partir do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel Reluz), cujo principal objetivo é promover a melhoria nos sistemas de iluminação pública do país.

Através de um edital lançado em 2021 pelo Ministério de Minas e Energia, Aneel e Eletrobras, a prefeitura se habilitou a receber parte do valor total necessário para executar a obra e, ao todo, contemplará 1.427 pontos de iluminação pública da região central da cidade. Conforme o prefeito Ique Vedovato, o custo total aproximado é de R$ 875 mil "Vamos ter uma economia anual superior a R$ 300 mil por ano com a substituição destas lâmpadas. Queremos concluir esta etapa até o final de julho", afirma Ique, lembrando que a meta é, até o final de 2024, substituir todo o parque de iluminação do município por LED.

O programa consiste na substituição das luminárias existentes por luminárias com a tecnologia de LED, que possuem maior luminosidade, são mais econômicas e têm maior durabilidade.