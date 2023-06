Festa das Cucas em Santa Cruz do Sul atrai público de cerca de 80 mil pessoas

Cerca de 80 mil pessoas passaram pelo Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, no fim de semana, para conferir a culinária típica e as atrações culturais da 23ª Festa das Cucas. Famoso em todo o Estado, o evento que teve neste ano o tema "Mais que uma festa, um sentimento" reuniu famílias e amigos em atividades da sexta-feira (9) até o domingo (11).

Conforme a coordenadora da festa gastronômica do Vale do Rio Pardo, Beatriz Luchese, o evento comercializou cerca de 30 mil cucas e 1,9 mil quilos de linguiça. "A estimativa é que a Festa tenha movimentado cerca de R$ 1 milhão em vendas, incluindo o setor de alimentação, padarias, bebidas e feiras comerciais. Estamos muito felizes com esses resultados, pois além de tornar o fim de semana do público mais doce, eles são de grande relevância para o incremento da economia local", destaca.

A Festa das Cucas de Santa Cruz do Sul contou com uma programação completa de diversão, desde brinquedos, café colonial, música, apresentações culturais, mostra culinária até oficinas de preparação de cucas. O evento também foi palco da final do Festival de Música Excelsior, que ocorreu no sábado (10), com a apresentação de dez artistas da região no evento. O grande vencedor foi o músico Guto Konrad. O segundo lugar ficou com Fernando Morinelli e o terceiro com Érika Gomes.