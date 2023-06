Bilhetagem eletrônica será implementada em ônibus de Novo Hamburgo

O município de Novo Hamburgo, por meio da Companhia Municipal de Urbanismo (Comur), assinou nesta segunda-feira (12) o contrato com a empresa Transdata, de Campinas (SP), vencedora da licitação para criar e implantar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) nos ônibus. A implantação do novo sistema de bilhetagem aguardará a conclusão do processo licitatório do transporte coletivo, que está em andamento na cidade.

A novidade foi construída a partir de uma lei municipal, que possibilitou a Comur atuar também no serviço de transporte coletivo, e teve licitação lançada no ano passado. No momento em que estiver implantado, o novo sistema tornará mais fácil e confortável andar de ônibus em Novo Hamburgo.

Uma das novidades será a localização em tempo real dos ônibus por meio de aplicativo nos celulares, que possibilitará a consulta de horários, itinerários e previsão de chegada no local escolhido. A informação será fornecida a partir de GPS instalados nos ônibus da frota. A prefeitura deve apresentar, nos próximos dias, mais informações sobre a implantação do sistema na cidade.