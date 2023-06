Farroupilha inaugura farmácia solidária voltada para medicamentos aos pets

Com o objetivo de auxiliar famílias de baixa renda que possuem animais de estimação, mas não têm condições financeiras para adquirir medicamentos para os bichinhos quando necessário, a Prefeitura de Farroupilha abriu as portas de uma Farmácia Pet solidária neste mês de junho. A ideia é que a farmácia receba a doação de medicamentos que não estão mais sendo utilizados, mas seguem no prazo de validade, para que outros tutores cujos animais estejam precisando recebam os produtos gratuitamente.

A iniciativa é do Gabinete da Primeira-Dama e da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal. "É a realização de um sonho de todas as pessoas que gostam muito dos animais. Temos uma comunidade muito solidária e contamos com a colaboração das pessoas para que esse projeto possa dar certo", destaca a primeira-dama, Ariane Feltrin.