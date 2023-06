Hospital de Ijuí fará implante coclear através do SUS

O Rio Grande do Sul terá mais uma instituição de saúde apta a realizar o implante coclear. O Hospital Bom Pastor, de Ijuí, fará o procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, apenas o Hospital de Clínicas de Porto Alegre realiza esse tipo de procedimento. A equipe técnica da Secretaria da Saúde (SES) fará as análises necessárias para a implementação do serviço.

O implante coclear é um procedimento no qual um aparelho eletrônico que capta o som é colocado cirurgicamente dentro do ouvido. Ele é ligado a um microfone atrás da orelha que capta o som e o transforma em impulsos elétricos para que ele chegue diretamente ao nervo da audição, melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

"O trabalho desenvolvido pelo Hospital Bom Pastor demonstra a parceria e a disposição em qualificar e ampliar os serviços", afirmou a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, durante a reunião com o presidente do hospital, Nilo da Silva. Segundo ele, a instituição está preparada para realizar o procedimento e o serviço estará disponível em breve.