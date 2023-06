Praça Getúlio Vargas, na região central de Torres, será revitalizada

A praça Getúlio Vargas, na região central de Torres, vai passar por uma revitalização. O local, que conta com uma área verde de árvores e flores, vai receber uma reforma paisagística. Somente as árvores casuarinas, que são arvores exóticas, nos canteiros serão suprimidas. A obra será realizada em parceria entre a prefeitura e VCA Maggi, construtora que criou o shopping da cidade - cuja uma das frentes é, exatamente, para a praça.

O objetivo do projeto é qualificar o urbanismo, paisagismo e turismo da área, preservando o espaço de multiusos em seu gramado amplo. Organizar as regiões de predomínio de uso do pedestre, do automóvel e as regiões de lazer do gramado de livre uso, além de fazer a ligação turística do passeio a pé, vindo da igreja ao Centro da cidade.

Dentro do projeto de reforma está a melhoria na acessibilidade, construção de um novo playground e de um chimarródrmo, além de espaço pet. Melhorias nas lixeiras, iluminação e no passeio, além do mobiliário urbano, também estão previstas

Para o prefeito Carlos Souza, a revitalização de um dos pontos mais importantes da cidade é de suma importância para o bem-estar e entretenimento de moradores e veranistas. "Fico muito feliz com a valorização do espaço que será disponibilizado para a cidade, o passeio público será de extrema importância para que os moradores e visitantes tenham segurança e tranquilidade, pensamos sempre no bem-estar da população", enfatizou.