Feira de Empregos pretende ofertar 500 vagas em Gravataí

A prefeitura de Gravataí promove na terça-feira da próxima semana (20) a segunda edição da Feira de Empregabilidade. A novidade desta vez será a descentralização da ação, que ocorrerá no bairro Morada do Vale I. A programação no prédio da Associação da Morada do Vale (Amoval), na rua Cônego Viana, número 129, terá início a partir das 9h e seguirá até às 17h. A distribuição de fichas ocorrerá até às 14h. Devem ser ofertadas cerca de 500 vagas com salários que variam, em média, de R$ 2 a R$ 3 mil.

Por enquanto estão confirmadas cerca de 20 empresas com a oferta de vagas de emprego, entre elas unidades de RH que atuam em parceria com grandes empresas e outras tradicionais, como a Farmácias São João, que ofertará vagas para o Centro de Distribuição inaugurado no primeiro semestre deste ano. De acordo com o secretário da Secretaria de Família, Cidadania e Assistência Social, órgão responsável pela organização da feira, Diego Moraes, outros serviços serão oferecidos no local, entre eles a confecção da carteira de trabalho.

Além disso, haverá um serviço da rouparia com o cabide solidário, que disponibilizará peças de roupas para serem doadas aos interessados nas vagas. Ainda está sendo buscada uma parceria para serviços de maquiagem. "Para agilizar a logística do evento solicitamos que os interessados levem seus currículos prontos para a feira. Quem precisar de ajuda para confeccionar o currículo poderá se dirigir até o setor de Promoção Social da Prefeitura, na avenida Ely Corrêa, 675, até o dia 19 de junho", explica a diretora de Promoção Social, Simone Lourenci. A ideia da Prefeitura é repetir o evento a cada três meses, descentralizando a atividade também para outros bairros da cidade