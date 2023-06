Obra de drenagem pluvial busca resolver problema de 30 anos em Santa Rosa

Um problema de mais de 30 anos que afeta os moradores da região próxima à avenida Inhacorá, em Santa Rosa, está prestes a ser solucionado. O prefeito Anderson Mantei assinou a ordem de início dos serviços de drenagem pluvial no local. O objetivo é melhorar a infraestrutura, além de prevenir inundações. A obra será realizada em um trecho de 1.120 metros, com investimento de R$ 2,9 milhões.

O projeto prevê a instalação de tubulações de concreto armado para conectar as galerias subterrâneas com novos bueiros, que serão construídos por toda a extensão da via. Também estão previstos, os serviços de recomposição do pavimento após a implementação da rede de drenagem. O prefeito destacou que esta era uma antiga demanda dos moradores da região e que agora será concretizada. "Esse é um local com um problema de drenagem que afeta muitos moradores há bastante tempo. Vamos realizar uma obra de infraestrutura para oferecer mais segurança, além de prevenir os alagamentos e inundações que possam trazer prejuízos para a população".

O valor da obra é oriundo do Fundo de Gestão Compartilhada de Saneamento. Os serviços vão ser realizados na avenida Inhacorá (trecho entre a avenida Santa Cruz e a rua Mauá), na rua Mauá (trecho entre a avenida Inhacorá e a rua Euclides da Cunha) e na rua Euclides da Cunha (trecho entre a rua Guaporé e o Arroio Pessegueirinho), no Centro. O prazo de execução das obras é de 180 dias corridos, conforme contrato.