Inscrições para 25 cursos gratuitos do programa Escolas das Profissões termina nesta terça-feira em Passo Fundo

O prazo para inscrição em 25 cursos gratuitos da Escola das Profissões, de Passo Fundo, termina nesta terça-feira (13). Os interessados em aproveitar a oportunidade para capacitação profissional poderão preencher um cadastro no site (eprof.educapf.org). São disponibilizadas mais de 300 vagas, em diversas áreas.

Os cursos são divididos em três eixos: o "Profissionais do Futuro", destinado ao desenvolvimento de habilidades como línguas e o desenvolvimento de tecnologias sociais; o " [email protected] ", que incentiva o empreendedorismo e está ofertando os 25 cursos, nesta edição; e o "Update", que tem como foco atender a indústria com mão de obra qualificada. A seleção dos novos inscritos será feita no dia 14 de junho. Os alunos selecionados terão os dias 15 e 16 para irem até a sede da Escola das Profissões, na Avenida Brasil, 839, Centro, para confirmar a matrícula. O início das aulas acontecerá no dia 19 de junho.

As vagas serão direcionadas, preferencialmente, para pessoas acima de 18 anos de idade que completaram ou estejam cursando o Ensino Médio. Terão prioridade para a seleção gestantes e mães acompanhadas por programas municipais, imigrantes, pessoas com deficiência e pessoas beneficiárias do CadÚnico, que deverão fazer a comprovação assim que forem selecionados, presencialmente.

De acordo com a coordenação da Escola das Profissões, é fundamental que o candidato verifique antes de realizar a inscrição as datas de inícios e de término dos cursos e também o horário em que o mesmo acontecerá, para evitar desistência e permitir que sejam selecionadas as pessoas que têm possibilidade de acompanhar as aulas. As aulas desta edição ocorrerão na Sede da Escola das Profissões, na Estação 2, anexada junto a Faculdade Anhanguera e na Leão XII.