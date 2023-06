Doctor Clin anuncia a construção de hospital em São Leopoldo

O projeto de construção do novo Hospital Doctor Clin, em São Leopoldo, está protocolado na prefeitura para andamento dos trâmites legais. O anúncio foi feito em entrevista coletiva, realizada nesta segunda-feira (12). O cronograma prevê que até o final de 2023 sejam obtidas licenças, instalação provisória e realizadas topografia e marcações. As obras estão programadas para iniciarem em março de 2024 e a conclusão de todo o complexo, estimada para setembro de 2027.

O bloco hospitalar será dividido em seis pavimentos em uma área total de 17 mil metros quadrados em dois prédios. A área de estacionamento em edifício garagem possuirá quatro andares com 250 vagas. A emergência terá estrutura para atendimentos adulto, pediatria, traumatologia e cirurgia. Já a unidade de internação terá 128 leitos ao todo, sendo 96 semi privativos, 12 leitos privativos, 10 de UTI - Unidade de Terapia Intensiva e 10 leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários (destinada a pacientes semicríticos).

"O novo hospital da Doctor Clin em São Leopoldo será construído com tecnologia de ponta, oferecendo instalações modernas e equipamentos de última geração para garantir o melhor tratamento possível aos pacientes. O complexo, terá capacidade para atender necessidades médicas que vão desde cuidados básicos até procedimentos cirúrgicos complexos. Os pacientes podem esperar receber atendimento personalizado e de alta qualidade em todas as etapas de seu tratamento", afirmou o diretor executivo da Doctor Clin, Marcelo Dietrich.

O novo hospital oferecerá uma ampla gama de serviços médicos, desde consultas e exames até cirurgias e tratamentos especializados. Para o prefeito municipal, Ary Vanazzi, a obra representa um marco histórico para a saúde na cidade e região. "A cidade vai completar 200 anos de imigração alemã em 2024. Então esse é um projeto que vem a calhar com o momento de celebração.", disse.

Com o objetivo de agilizar o atendimento e proporcionar facilidades aos pacientes, o complexo terá um Centro de Diagnóstico por Imagem com espaços para exames de mamografia, densitometria óssea, raio-x, tomografia, ressonância magnética e, ainda, sala de preparo e recuperação. O Laboratório Qualitá estará presente com uma área técnica de 550 metros quadrados com acesso externo exclusivo, que será referência para o processamento dos exames do hospital e de todas as unidades ambulatoriais.

O Centro Cirúrgico contará com oito salas de cirurgia. A sala de recuperação terá 24 leitos. E o Centro Cirúrgico Ambulatorial, localizado junto ao prédio do CDI e emergência contará com quatro salas cirúrgicas e 12 leitos de recuperação.

Além disso, uma parceria com a Unisinos está sendo desenvolvida para unir esforços e conhecimento em benefício da população. O complexo hospitalar contará com um espaço exclusivo aos estudantes da universidade, além do acesso a todas as áreas de assistência através da preceptoria do hospital.