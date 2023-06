São Leopoldo abre inscrições para projeto terapêutico

O projeto Cuidando de Quem Cuida, promovido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Leopoldo está com inscrições abertas. O grupo terapêutico é voltado para cuidadores informais de Pessoas com Deficiência (PcDs) ou que por outros fatores necessitam de cuidados.

Os encontros dos grupos de participantes tiveram início em agosto de 2021, com o objetivo de oferecer apoio e respaldo emocional, por meio do acolhimento, da escuta e orientação. O projeto também tem como finalidade a criação e consolidação de uma rede de apoio para atender as necessidades dos cuidadores informais.

De acordo com a coordenadora do projeto, a psicóloga Adrissa Moura, os participantes sofrem com esgotamento emocional e prejuízos em relações sociais por conta do tempo de dedicação que o cuidado necessita. Além disso, muitos deles têm problemas em suas situações financeiras por abrir mão de trabalhar.

Para participar do grupo, os interessados devem entrar em contato com a secretaria nos telefones (51) 2200 0265 ou (51) 2200 0266, das 9h às 14h. Antes de ingressar no projeto, o cuidador passa por uma entrevista de encaminhamento.