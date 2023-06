Orquesta da UCS promove concerto na Semana de Caxias

A Orquestra Acadêmica da Universidade de Caxias do Sul (UCS) apresenta, na quarta-feira (14), às 20h, no UCS Teatro, um concerto especial em comemoração à Semana de Caxias, com a participação especial do Coro Vívere, do UCS Sênior. A entrada é gratuita, sem a necessidade de retirar ingressos antecipadamente. Na ocasião, o público poderá apreciar a exposição UCS Sênior: "Atividades Licença Poética e Protagonismo Feminino", "Poesia em Conserva" e "Ensaio fotográfico: lugar de mulher", que ficará em cartaz no saguão do UCS Teatro até 19 de junho.

A parte orquestral do concerto que a Orquestra Acadêmica da UCS apresenta junto às comemorações da Semana de Caxias inicia-se com o Grupo de Flautas, conduzido pela professora Nathália Boeira, que foi formado para oferecer ao público o trabalho de Música de Câmara. A peça é de Anton Reicha, compositor do período clássico e contemporâneo de Beethoven. A obra combina as quatro vozes em um perfeito acabamento, pois, além de músico e compositor, Reicha se dedicava à teoria musical.

Em seguida, o grande grupo sobe ao palco, sob regência do professor e maestro Fábio Alves, para apresentar obras do período musical Barroco, destacando a sonoridade das cordas. O momento seguinte do concerto é sustentado pela grandiosidade das obras do período Romântico, por meio da composição de B. Smetana.

Para representar a música de concerto da América Latina, entra a peça Danza Final/Malambo, do compositor argentino Alberto Ginastera, trazendo a música moderna composta para o Balé Estancias, que retrata a força do trabalho no campo e a alegria do povo latino-americano. O encerramento do concerto tem a participação do Coro Vívere, e traz canções italianas de cunho religioso e festivo para homenagear a cultura musical dos imigrantes.