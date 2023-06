Defensoria Pública fará mutirão de atendimentos em Santa Maria

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul realizará, nos dias 14 e 15 de junho, um mutirão de atendimentos e ajuizamentos no município de Santa Maria. A ação acontecerá das 9h às 17h, na Praça Saldanha Marinho e na Penitenciária Estadual de Santa Maria, com participação dos diferentes núcleos especializados da Defensoria.