São José do Hortêncio quer criar complexo histórico

A prefeitura de São José do Hortêncio, no Vale do Sinos, trabalha para a criação de um complexo histórico cultural no município. Em 2022, a gestão municipal adquiriu o complexo de prédios antigos, no Centro da cidade. A ideia, com essas aquisições, é iniciar um processo de resgate e preparação para estabelecer um conjunto arquitetônico com relação com a história e a cultura da cidade.

Um novo passo dado recentemente é contemplar um projeto de restauração da construção mais antiga, o sobrado. Para tanto, o município contratou o trabalho das arquitetas Cristiane Rauber e Juliana Betemps para modelar projetos. Elas estiveram recentemente no gabinete da prefeita, Ester Elisa Dill Koch, para discutir algumas possibilidades.

As duas profissionais irão criar o projeto de restauração do sobrado. Após isso, o município deve focar em conseguir recursos para viabilizar as obras junto às leis de incentivo à cultura os recursos a. "É a nossa história e a nossa cultura recebendo a devida atenção para que seja preservada e repassada para as gerações futuras", destaca a prefeita.