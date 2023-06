Hospital de Pronto Socorro de Canoas passa a ter usina de energia solar

Foi inaugurada a usina de geração de energia solar do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC). A estrutura representa a modernização do sistema de iluminação da instituição, a partir da instalação de 553 placas fotovoltaicas. A estimativa é de gerar uma economia aos cofres públicos equivalente a R$ 300 mil por ano.

A execução do projeto faz parte de parceria entre a Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal de Saúde e a RGE, com investimento estimado em R$ 1 milhão, feito pela concessionária de energia. O prefeito Jairo Jorge lembrou que o projeto foi iniciado em 2021 e ganha forma agora. "Todo o recurso que aqui economizarmos será reinvestido no próprio HPS. Aos poucos, reorganizaremos as finanças da cidade e colocaremos a saúde no lugar certo, oferecendo celeridade e humanidade nos atendimentos", destacou o prefeito.

Além da instalação no HPS, a Prefeitura de Canoas, em parceria com a RGE, irá promover outras ações na cidade. O Hospital Universitário (HU) receberá uma usina de geração de energia solar com potência instalada de 264 kWp. Com essa obra, a RGE prevê economia de R$ 360 mil ao ano. Outra usina está sendo instalada no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). A obra terá uma segunda fase, mas já tem proporcionado uma economia de R$ 4 mil mensais. As duas obras terão investimento de R$ 1,7 milhão.

O secretário de Saúde, Felipe Martini, reforçou que a atual gestão tem respeito aos recursos públicos e cumpre também uma agenda social e ambiental. "Estamos trabalhando na recuperação do sistema de saúde, muito dedicados à atenção básica, qualificação das UPAs, ampliação da telemedicina e modernização de ações de trabalho, objetivando oferecer mais qualidade de vida aos canoenses", ressaltou.