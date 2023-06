Prefeitura de São Gabriel anuncia a criação da Escola do Esporte

O prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes, assinou a ordem de serviço para a construção da Escola do Esporte, no Parque Doutor Eglon. A estrutura oferecerá atividades no turno inverso às aulas para 320 alunos das escolas municipais com idades entre seis e 18 anos incompletos, com a supervisão de profissionais, merenda e estrutura de apoio.

O complexo da Escola do Esporte terá quadra poliesportiva, pista de atletismo, tênis de mesa, espaço para aulas de karatê, vestiários e salas para oficinas e aulas de dança. O investimento no projeto é de mais de R$ 5 milhões. Os recursos são do município, oriundos da venda da área rural da extinta Fundação Agrária e Profissional de São Gabriel. A previsão é de que os trabalhos durem cerca de 12 meses até a conclusão da obra.

"A Escola do Esporte é o resultado de um trabalho de gestão e comprometimento que vai mudar a educação de mais de 300 jovens que estarão em constante aprendizado, além de incentivar, através do esporte, a disciplina, o foco e uma melhor qualidade de vida para esses alunos", destacou o prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes.