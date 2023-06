Nova Candelária vai ganhar nova iluminação por LED

A cidade de Nova Candelária terá parte do seu sistema de iluminação pública modernizado. Pelo projeto, serão substituídas 339 lâmpadas de tecnologias antigas por LED, que devem trazer uma economia de mais de R$ 443,7 mil ao município. A ação conta com R$ 400 mil de investimento da distribuidora RGE e será executada em parceria com a prefeitura, que aprovou o projeto em 2022.

Para o prefeito de Nova Candelária, Jorge Ladir Steffler, a iluminação mais moderna representa um avanço em termos de inovação, sustentabilidade e economia de recursos públicos. "Com a substituição das lâmpadas estima-se que o sistema de iluminação pública terá uma economia de 80%, possibilitando ao município a utilização dos recursos na otimização do seu sistema", avalia.

As lâmpadas LED utilizadas duram até três vezes mais e têm vida útil de cerca de 25 mil horas. Com elas, é esperada uma economia total de 443,63 MWh/ano e 81,74 kW de redução de demanda na ponta, equivalente ao atendimento de 188 residências por mês. Steffler ressalta também a capacidade educativa do projeto em relação ao consumo consciente de energia elétrica. "A ação traz para a cidade um avanço em sua estética noturna e possibilita a conscientização da população sobre a necessidade de economizar energia", afirma.

Além disso, as novas lâmpadas geram menos resíduos e possuem menor impacto ambiental, que é outro objetivo central da RGE. Com a modernização, estima-se que o município deixará de emitir cerca de 18,97 toneladas de CO2 na atmosfera por ano, o equivalente ao plantio de 114 árvores. Entre outros benefícios da ação estão ainda o maior conforto visual.