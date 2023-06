Mudanças na Lei das Fachadas entram em vigor em Caxias do Sul

Passa a vigorar nesta segunda-feira (12) a Lei Complementar que estabelece as regras da comunicação visual em Caxias do Sul. A chamada Lei das Fachadas, originária de 2012, foi reformulada em 2023 com o objetivo de simplificar os procedimentos envolvendo os empreendedores caxienses.

Na semana passada, uma palestra com o secretário municipal do Meio Ambiente, João Uez, no auditório do Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas). O secretário ressaltou que antes era possível ter apenas uma placa de até três metros quadrados nos estabelecimentos com apresentação de documentação e aprovação, sem cobrança de taxa. Agora, são até três unidades com o mesmo total de área.

Nessa metragem, há dispensa de cadastro, autorização e aprovação, sem necessidade de documentação nem taxa. No contexto, a simplificação utiliza o princípio da boa-fé dos empreendedores. "Dessa forma, conseguimos diminuir o tempo de análise, dando agilidade aos processos. Em 11 anos em vigor, a legislação melhorou o aspecto visual da cidade, o comércio aparece. A reformulação concede praticidade no entendimento das normas", contextualiza Uez.

A instalação dos equipamentos não é permitida em marquises. No Centro Histórico, integrado pelo quadrilátero formado pelas ruas Alfredo Chaves, Bento Gonçalves, Moreira César e Os Dezoito do Forte, incluindo ainda os arredores da Estação Férrea, as placas devem ter o máximo de 3 metros quadrados. No mesmo perímetro é proibido o uso de flags, as bandeirolas colocadas nas calçadas.

Fora do Centro Histórico, ou seja, no restante do município, a área máxima é calculada multiplicando-se o valor da testada por 0,6, com necessidade de autorização, apresentação de documentação a ser especificada no decreto e pagamento de taxa anual. A renovação em todos os casos passa a ter validade 60 meses. Nas vitrines, o percentual de uso é de 50%, sendo permitido 100% em datas festivas como dias das Mães e dos Pais, Páscoa e Natal, por exemplo.