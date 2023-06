Bom Jesus lança roteiro turístico em áreas rurais

Foi lançado em Bom Jesus um novo projeto no ramo do turismo rural, chamado Rotas de Campo. Empresários, fazendeiros e entidades abriram as suas portas para receber o público interessado em conhecer as vivências de cada local.

O passeio inicia na praça Rio Branco em Bom Jesus até a Fazenda das Acácias. Após um café da manhã serrano tem um passeio a cavalo e almoço.

Na sequencia do roteiro, o grupo segue para os principais pontos turísticos do município. Na Chácara dos Sonhos, uma sapecada de pinhão seguida de causos do tempo antigo faz um retorno aos antepassados. Depois do inesquecível pôr do sol, o pernoite é na antiga, e hoje transformada em pousada Fazenda Água Branca. O destaque fica para o bom gosto das acomodações e o aconchego do quiosque onde as refeições são servidas.

O encerramento do roteiro, ao melhor estilo gaúcho, fica a cargo de um típico churrasco. O Rotas de Campo atende grupos fechados mediante agendamento, e futuramente eventos especiais serão divulgados ao público.