Leite assina convênio para traumato-ortopedia no hospital de Estrela

unidade hospitalar de Estrela como a mais nova referência estadual em traumato-ortopedia Na presença do governador Eduardo Leite, foi realizada, na quarta-feira (7), a assinatura do novo convênio do governo do Estado com o Hospital Divina Providência, que coloca a, atendendo às regiões de saúde 29 e 30, que abrangem 37 municípios. A ação estava sendo articulada há alguns meses por lideranças regionais com a secretaria estadual da Saúde.

Com um incentivo anual de R$ 1,2 milhão do governo do Estado, por meio do programa Assistir, o Hospital de Estrela pretende atender uma população de 360 mil pessoas. "O anúncio de hoje é resultado da união dos municípios em torno desse projeto. O governo fica muito contente de ver prefeitos se unirem para beneficiar a população, deixando de lado diferenças e questões que eventualmente os distanciem", disse o governador.

Até agora, moradores da região que precisavam de atendimento de alta e média complexidade eram obrigados a se deslocar até Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, distante 89 quilômetros de Estrela. Com a mudança, o município se torna referência em alta complexidade para os 37 municípios da Região dos Vales e de média complexidade para 15 deles.

A capacidade de atendimento do hospital será de 72 cirurgias de média complexidade, 16 de alta complexidade e 704 consultas especializadas por mês, com financiamento tripartite, ou seja, além dos incentivos do Estado, a instituição receberá recursos do governo federal e dos 37 municípios beneficiados pelos atendimentos.