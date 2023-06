Prefeita de Santa Cruz do Sul confirma que valor da passagem de ônibus permanece sem reajuste este ano

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, assinou o decreto que mantém a passagem de ônibus em R$ 4,45. Há quatro anos que o valor não é reajustado no município.

"Nosso objetivo é motivar mais pessoas a utilizarem o transporte coletivo, oferecendo um serviço melhor com uma tarifa justa ao cidadão. Santa Cruz do Sul está entre as cidades do Estado com o menor valor na passagem", afirmou a prefeita, que afirmou, em outra fala, pretender manter o atual valor até o fim de 2024.

Conforme o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Valmir José dos Reis, a prefeitura tem implementado diversas melhorias no sistema de transporte público, com destaque para o bilhete integrado, o que possibilita ao passageiro pegar um segundo ônibus em até 75 minutos pagando apenas uma tarifa.

Outra inovação é que os usuários podem conferir, por meio de um aplicativo, a localização dos veículos em tempo real. "O aplicativo representou a entrada na era da modernidade, em sintonia com a globalização e os ambientes virtuais de hoje em dia", explica.

O uso da tecnologia é um trunfo para a prefeitura tentar atrair mais usuários para o sistema. Pelo aplicativo, é possível ter o acompanhamento do trajeto da linha em tempo real, indicação das paradas, previsão de chegada aos pontos e percursos. A tabela de horários também pode ser acessada por aplicativo ou QR Code - o app Bus2.

Recentemente, um sistema de câmeras garantirá a transmissão de imagens em tempo real de dentro dos veículos também foi instalado..

"Quanto mais passageiros voltarem para o transporte coletivo, maior é a garantia de que o preço não será reajustado nos próximos anos, podendo até diminuir", disse Reis.