Estacionamento do Aeroporto de Passo Fundo será ampliado

A prefeitura de Passo Fundo recebeu a autorização do Departamento Aeroportuário Estadual e deverá iniciar, na segunda-feira (12), a ampliação da área de estacionamento no Aeroporto Lauro Kortz. Essa era uma solicitação do município ao governo do Estado para assegurar mais vagas para a utilização dos usuários.

Em março, o prefeito Pedro Almeida se reuniu com membros do governo estadual e expôs algumas necessidades do espaço. "Com todo o investimento realizado em nosso aeroporto, tornando-o um dos principais do Estado, devemos continuar melhorando e proporcionando mais qualidade os usuários da infraestrutura. Por isso, nos colocamos à disposição para realizar melhorias, e o estacionamento é imprescindível", destaca.

concessão do aeroporto para a iniciativa privada A Secretaria de Obras executará dos serviços necessários para adequar a área de 6.075,55 metros, paralela ao estacionamento pavimentado, localizado na frente do novo terminal de passageiros, e que terá seu aproveitamento de forma provisória como estacionamento de veículos. As intervenções serão iniciadas com o nivelamento e, após a pavimentação com brita graduada no acesso e estacionamento, poderão ser comportados mais de 180 carros. A obra é uma solução emergencial enquanto não há definição sobre a

Cabe lembrar que, em 2018, o aeroporto recebeu uma nova área de estacionamento. À época, com investimento de R$ 900 mil, foram criadas 218 vagas de estacionamento rotativo, sendo 11 para idosos, 20 para motos e seis para pessoas com necessidades especiais.

um aumento significativo de ofertas de voos para o centro do país Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, a partir da inauguração do novo terminal de passageiros do aeroporto Lauro Kortz, aconteceu, impactando no fluxo de usuários do aeroporto. "Com isso, o estacionamento rotativo atual não comportou o número de veículos, pois, muitas vezes, te dois voos ao mesmo tempo no terminal. Então, esta alternativa de um novo espaço para estacionamento vai desafogar este problema que hoje faz com que os usuários estacionem em áreas não permitidas", pontua.