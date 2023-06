Dois hospitais de Caxias do Sul suspendem cirurgias eletivas

Em função da indisponibilidade de leitos livres em hospitais e da baixa rotatividade de pacientes, bem como da lotação das UPAs, a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul e os hospitais Pompéia e Geral acordaram, na quarta-feira (7), pela suspensão temporária de cirurgias eletivas (não urgentes) por 15 dias. A medida tem o objetivo de garantir a possibilidade de internação aos pacientes que demandarem atendimento hospitalar de urgência.

A situação enfrentada pela rede de saúde no momento não é reflexo exclusivamente de doenças respiratórias, mas muito mais em função da alta demanda de casos clínicos que exigem acompanhamento de alta complexidade, principalmente nas áreas de cardiologia, oncologia, vascular, neurologia e nefrologia. São situações de pacientes que precisam de internação nos hospitais Pompéia e Geral, o que inviabiliza a compra de leitos em outras instituições (referências para pequena e média complexidade).

A Secretaria da Saúde esclareceu, em nota, que a abertura de hospital de campanha não atende à necessidade atual, visto que os casos que têm impactado na rede são de alta complexidade. Em função da alta demanda e da restrição de leitos, o Samu enfrentou risco de indisponibilidade de ambulâncias para atender a urgências e emergências. Isso ocorre quando um paciente é socorrido pelo Samu, levado ao hospital mas não há leito livre, o que obriga que a ambulância permaneça, com a maca retida no local, até a obtenção de vaga. Por esse motivo, o Samu precisou recorrer com frequência ao acesso por "vaga zero", que na verdade serve para garantir acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso.

O cancelamento temporário das cirurgias eletivas nos hospitais da cidade tem o objetivo, também, de evitar a desassistência em casos de urgência e emergência. O município segue com o planejamento para a abertura dos 83 novos leitos do Hospital Geral, importantes para amenizar o impacto atual. O funcionamento dos novos leitos implica em ampliação do Teto MAC e em verba para custeio, demandas já apresentadas ao Estado e ao governo federal. A situação da rede hospitalar seguirá sendo monitorada pela SMS durante o período de suspensão das cirurgias eletivas.