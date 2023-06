Arroio do Meio terá gincana municipal no fim de semana

A cidade de Arroio do Meio terá, ao longo do fim de semana, a 5ª Gincana Municipal, que ocorre nos dias 9, 10 e 11 de junho no entorno da Praça Flores da Cunha e Rua de Eventos. Neste ano cinco equipes - Curê, Hure Pook, Schtena, Tchêrveja e Vêm Cô Chico - disputam o troféu de campeã.

Na sexta-feira (9), às 19h, ocorre a solenidade de abertura na rua de Eventos. Às 20h haverá show com Ana Laura Fröner e às 21h tem cumprimento de tarefas.

No sábado, a partir das 9h, a rua Dr. João Carlos Machado será palco do tradicional desfile das equipes e das entidades do município. O público pode prestigiar a criatividade dos gincaneiros, trazendo sua cadeira para melhor comodidade. Na parte da tarde, a partir das 13h tem entrega e cumprimento de tarefas para os gincaneiros. À noite, às 18h30min, as atividades se concentram na Rua de Eventos com o desfile para escolha do Rei e Rainha, melhor torcida e apresentação da tarefa show. Após, as equipes participam do enigma.

Durante todo o domingo haverá entrega e cumprimento de tarefas. Às 18h ocorre o show de encerramento da gincana com Banda Show Eletro Radio. Após, ocorre a divulgação dos resultados e entrega da premiação.