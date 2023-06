Projeto aumenta interesse pelo cultivo de flores em Vacaria

Engajada no projeto Flores para Todos, com o cultivo de gladíolo e girassol de corte, a Escola Municipal Attílio Benedetti, da localidade de Capão da Herança, em Vacaria, sediou um Dia de Campo sobre Floricultura. Cerca de 100 pessoas, entre estudantes, agricultores e representantes de entidades do município participaram da atividade, que também foi acompanhada pela prefeita em exercício de Vacaria, Clarice Brustolim, e teve estações técnicas e entrega de resultados da 11ª fase do projeto Flores para Todos, desenvolvido pela equipe PhenoGlad da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e parceiros.

Na ocasião, o gerente regional adjunto da Emater em Caxias do Sul, Gilberto Bonatto, ressaltou a importância de se trabalhar mais a floricultura como uma atividade de diversificação das propriedades rurais. "Quase 80% das flores que nós consumimos são importadas, então nós temos um potencial enorme dentro das pequenas propriedades em todo o Estado para explorar essa atividade. Nós nos engajamos na 9ª etapa do projeto com três municípios da região no cultivo de flores, estamos com 12 municípios e com potencial para expandir para muitos outros", declarou Bonatto.

O coordenador do projeto, professor da UFSM Nereu Streck, relatou que o projeto está no sexto ano, na 11ª fase e já alcançou mais de 300 famílias de agricultores e mais de 50 escolas do campo, oportunizando a produção de flores, a prospecção de clientes e negócios. As espécies de flores trabalhadas pelo projeto são de baixo custo, facilidade de cultivo a céu aberto, ciclo curto e boa aceitação pelo mercado consumidor.

Nas estações técnicas, o público pode conhecer mais sobre a produção de gladíolo de girassol de corte, desde o plantio até a colheita e a comercialização, com a composição de arranjos florais como forma de agregar valor à produção. O projeto, iniciado em 2018, já alcançou 16 estados brasileiros.