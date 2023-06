Teutônia e Univates criam projeto voltado aos idosos

Um projeto denominado "Longevidade com Saúde" pretende estimular o cuidado integral e a promoção da saúde para a comunidade de Teutônia. A iniciativa é uma parceria da Fundação Univates com a Prefeitura de Teutônia. A proposta visa à sensibilização dos idosos sobre assuntos relacionados à saúde e à qualidade de vida.

As atividades iniciaram nesta semana, no bairro Alesgut. No primeiro encontro foram abordadas questões relacionadas à nutrição. O projeto também prevê ações voltadas às áreas de fisioterapia, psicologia e educação física.

Franciele Machado Wermann, coordenadora do programa Saúde Univates - Nutrição, lembra que os dados do IBGE mostram uma tendência de aumento na expectativa de vida das pessoas. A projeção é de que em 2060 esse índice chegue a 81,4 anos. "No entanto, o conceito vai muito além de acrescentar anos à vida. Longevidade significa viver bem, com saúde e disposição para aproveitar cada momento com a família e amigos. Diante disso, é perceptível a necessidade de incentivar e proporcionar informação a essa população", afirma a nutricionista.

O Longevidade com Saúde tem encontros previstos até o final do mês de novembro. Neste mês também iniciaram as atividades do projeto de fisiologia do exercício, que promoverá encontros para realização de atividades físicas orientadas por profissionais da Univates para os moradores do bairro Canabarro. Além dele, o projeto Cuidando de Quem Cuida disponibilizará atendimentos em nutrição e psicologia para profissionais da saúde que atuam no município.