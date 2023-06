Novo parque natural de Canoas deve ser entregue até o fim do ano

As obras de conclusão do novo Parque Natural de Canoas, localizado na avenida Farroupilha, no bairro Marechal Rondon, já atingiram cerca de 60% de conclusão. O empreendimento de 6,7 hectares é resultado de uma contrapartida ambiental e urbanística e tem previsão de entrega para o final de 2023.

Além de uma ampla área natural de preservação ambiental, o parque terá playgrounds, anfiteatro para apresentações, túnel verde, corredor ecológico, espaço de ginástica, pista de caminhada, ciclovia, bicicletário, sanitários, área administrativa e espaços de lazer, cultura e educação ambiental. "Planejamos fazer um grande trabalho de educação ambiental, com espaços adequados de lazer e para a prática esportiva, investindo na qualidade de vida das pessoas, sem deixar de lado as preocupações ambientais. Fico muito feliz em ver que conseguimos atingir nosso objetivo e quem vai ganhar com isso é a população canoense", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Bernardo Caron.

Por se tratar de um trabalho de extrema complexidade, toda a alteração topográfica é acompanhada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eles conferem se, após às mudanças no terreno, a drenagem continua convergindo para os olhos d'água, que são o principal bem ambiental da área.