Pista do Aeroporto de Caxias do Sul recebe melhorias

por ter assumido a gestão do terminal A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul fez a revitalização da pintura da pista principal de pousos e decolagens do Aeroporto Hugo Cantergiani. A última obra na pista havia ocorrido em 1999, e a prefeitura realizou a obradesde abril deste ano.

Com 2 mil metros de extensão e 30 metros de largura, sendo 1.670 metros homologáveis para pouso e decolagem de aeronaves, a pista do Aeroporto Hugo Cantergiani recebe atualmente entre quatro e cinco voos diários das companhias aéreas Azul, Gol e Latam, que operam na cidade com aeronaves de grande porte da Airbus, da Embraer e da Boeing. Entretanto, além de voos comerciais, o terminal também recebe jatos particulares e voos fretados, além de servir ao Aeroclube de Caxias do Sul.

Diretor do terminal, Mauricio Loreto D'Ávila falou sobre as intervenções. "A revitalização de toda a sinalização da pista do Hugo Cantergiani é considerada pela comunidade aeroportuária como uma obra muito importante. Embora assumindo a gestão há pouco tempo, demonstra que há preocupação do município de Caxias do Sul em investir na infraestrutura e em continuar garantindo segurança às operações", avalia.