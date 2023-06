Prefeitura de Novo Hamburgo confirma a ampliação da coleta seletiva para todos os bairros do município

O secretário de Meio Ambiente de Novo Hamburgo, Ráfaga Fontoura, anunciou nesta semana a expansão do sistema de coleta seletiva de resíduos para 100% do município. Agora, os bairros São José, São Jorge, Alpes do Vale, Roselândia e Vila Diehl também contarão com a coleta.

"Aproveitamos esta semana do Meio Ambiente para dar início a um marco para nossa cidade, que é agora o sistema de coleta seletiva abrangendo todos os bairros. Uma vitória para o meio ambiente e a sustentabilidade", disse o secretário. "Chamamos a comunidade dos novos bairros envolvidos para ser também parceira desta ação", completou Fontoura.

A população pode auxiliar o trabalho de reciclagem no município por meio da separação em casa entre o lixo seco (inorgânicos) e o lixo orgânico. Os materiais recicláveis são recolhidos pelas cooperativas de catadores Univale e Coolabore e são enviados para galpões de triagem das cooperativas. Nos galpões, os materiais são separados por tipo e composição e, em seguida, são vendidos para empresas que fazem a reciclagem desses materiais. O valor recebido pela venda desses resíduos fica com as cooperativas e é repassado aos catadores.