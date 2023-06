Passagem de ônibus em Gravataí sobe para R$ 4,50 a partir de sábado

que é subsidiado A prefeitura de Gravataí anunciou, nesta terça-feira (6), os novos valores para a passagem de ônibus no transporte público municipal. Reduzido para R$ 3,75, por conta de incentivos concedidos pelo município o valor será reajustado para R$ 4,50 a partir do sábado (10). O reajuste será de 20% sobre o valor atual,

A prefeitura afirma que o programa Procoletivo, criado para gerenciar e garantir a prestação do serviço de transporte coletivo urbano à população, evitou que o aumento fosse maior. A passagem, que poderia ultrapassar o valor de R$ 6,60, ficará menor graças ao aporte mensal feito pelo Executivo.

Apesar da inflação acumulada nos últimos quatro anos, o que eleva os custos do sistema de transporte, o valor da passagem ainda ficará abaixo da tarifa praticada em 2019, que era de R$ 4,80. Ao mesmo tempo, o Procoletivo também permite a renovação da frota que atende os gravataienses, e nos próximos dias será anunciada a aquisição de 12 novos veículos - todos com ar-condicionado - e que em breve circularão pela cidade.

A elevação da tarifa ocorre por diversos fatores. Entre eles estão o reajuste concedido aos trabalhadores do setor, que foi de 13% em 2022 e que tem nova reposição salarial estimada em até 8% para junho deste ano. Incidem, também, na tarifa alta acumulada do diesel e a ausência de incentivos federais e estaduais aos municípios para bancar as isenções aos idosos, como havia ocorrido ano passado - as gratuidades representam 40% dos passageiros que circulam nos ônibus em Gravataí.

Quanto aos incentivos, a prefeitura afirma que houve repasse em 2022 de R$ 7,1 milhões para a gestão do transporte e, neste ano, a estimativa é de que chegue a R$ 7,5 milhões. Todos os recursos são advindos de, evitando que o município necessite tirar qualquer valor de áreas importantes como saúde, educação ou infraestrutura.