Santa Maria avança mais um passopara a PPP da Iluminação Pública

A parceria público-privada (PPP) para modernização da iluminação pública de Santa Maria avançou mais uma etapa, nesta terça-feira (6), com a apresentação da estrutura da iniciativa aos vereadores e o encaminhamento do projeto ao Legislativo. A exposição foi realizada por representantes do consórcio Houer Consultoria e Viana Castro Advogados, acompanhados de uma equipe do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que modela o projeto.