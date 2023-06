Santa Cruz do Sul lança projeto de proteção ao Rio Pardinho

A Prefeitura, em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), colocou em execução o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), uma iniciativa destinada a proteger as nascentes do Rio Pardinho - manancial que dá sustentação ao abastecimento de mais de 60 mil economias urbanas do município. O lançamento aconteceu durante programação em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

O PSA terá sua abrangência inicial no distrito de Rio Pardinho e deve contemplar, neste primeiro ano, 25 propriedades rurais que estão localizadas na sub-bacia hidrográfica do rio. Conforme o secretário municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Cesar Antônio Cechinato, os recursos são provenientes do Fundo de Gestão Compartilhada do Município com a Corsan e o gerenciamento técnico será feito pela Unisc.

A iniciativa é baseada no princípio do protetor-recebedor, que concede ao produtor rural um estímulo financeiro para implementar em sua propriedade práticas conservacionistas que contribuam para a melhoria do ecossistema. A adesão é voluntária. Eles ainda receberão suporte em assistência técnica para projetos de proteção das nascentes e matas ciliares que favoreçam a infiltração de água no solo e consequente recarga do lençol freático.

A coordenação técnica do PSA em Santa Cruz do Sul ficará a cargo do engenheiro ambiental Marcelo Kronbauer, que é professor da Unisc. No evento, ele explicou que, em um primeiro momento, será feita a busca pelas nascentes, aferição do nível de degradação e levantamento de ações que podem ser executadas para a proteção das áreas e recuperação a longo prazo. Capacitações sobre melhores práticas agrícolas e ações de educação ambiental nas escolas também estão planejadas. "Os produtores rurais são a peça principal deste trabalho conjunto, que trará benefícios para todo o ecossistema e a qualidade de vida da comunidade em geral", ressaltou.

A localidade de Travessão Dona Josefa será a precursora pelo seu potencial latente de recuperação. Serão realizadas visitas a propriedades rurais para diagnóstico das áreas prioritárias para implantação do PSA com maior potencial e necessidade de intervenções. Posteriormente, as equipes farão análise de parâmetros físico-químicos e biológicos da qualidade da água em pontos estratégicos. Para o futuro, vislumbra-se a ampliação gradual para toda a Bacia Hidrográfica do Rio Pardo.