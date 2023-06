Projeto sobre valores na sala de aula ocorre em Esteio

O MudaMundo retorna à cidade de Esteio nesta quarta-feira (7) para dar continuidade às oficinas de sensibilização para os professores. As atividades gratuitas serão realizadas no auditório da Secretaria Municipal da Educação, com turmas manhã e tarde.

O projeto, que nasceu há mais de 16 anos com o propósito de colaborar com os educadores no resgate de valores em sala de aula, contempla ainda a distribuição de livros da série MudaMundo, de autoria de Caio Riter, para as bibliotecas escolares do município, cadernos com sugestões de atividades para o professor, além de apresentações teatrais. As sessões do teatro, em número de sete, acontecerão no mês de novembro, encenadas pelo grupo mineiro Real Fantasia.

A iniciativa aposta no fomento do protagonismo infantil e no papel disseminador de bons exemplos do professor. Nas histórias da série de livros, a personagem principal é o menino João. Por meio das aventuras do João e de seus amigos, são transmitidos conceitos de respeito ao próximo, de cuidados com o meio ambiente e com as cidades onde vivemos.

Neste ano, o projeto, em parceria com a Secretaria de Educação de Esteio, vai promover um concurso literário, com todos os alunos de terceiros anos do Fundamental, a partir das histórias e das ideias do menino João. Além de um trabalho com os professores, será viabilizada uma publicação com os melhores textos produzidos pelos alunos, que será lançada no final do ano e distribuída a todos os estudantes de Ensino Fundamental do município.