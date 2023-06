Festival Mundial de Publicidade inicia hoje em Gramado

O Festival Mundial de Publicidade de Gramado começa nesta quarta-feira (07), na Sociedade Recreio Gramadense, região central da cidade, regido por três trilhas de conteúdo que nortearão as apresentações do evento. A programação trará especialistas e influenciadores que falarão sobre Inteligência Artificial, Conteúdos de Marca, Metodologias de Trabalho, Entretenimento, Diversidade, Marketing de Influência, Web3.0, Design Thinking, Games, além de trazer os painéis que apontam tendências e oportunidades do mercado.

A trilha Design de Inovação vai trazer visões práticas e métodos de trabalho voltados para modelos de negócios inovadores com potencial de transformação. Especialistas vão falar sobre como detectar tendências e oportunidades diante de um cenário de incertezas e como construir e sustentar o propósito de um negócio.

Na trilha O Multiverso da Comunicação serão abordados os cuidados e oportunidades que devem ser considerados ao promover experiências mediadas por inteligência artificial e como desenvolver projetos transmídias que convidam o público a explorarem as diversas possibilidades, gerando uma experiência co-criativa. Já a trilha "Educação e Sociedade" discutirá o papel da comunicação em um mundo em transformação acelerada. Essa trilha trará reflexões e conhecimentos práticos de como os conteúdos de marca e as ações devem se conectar com os anseios sociais.

Tradicionalmente reconhecido por premiar o talento de agências e profissionais da indústria criativa, o Troféu Galo de Gramado este ano vem com o objetivo homenagear profissionais, influenciadores, mídias digitais e out of home que influenciam transformações positivas em suas áreas de atuação, com um enfoque especial na promoção da diversidade e da pluralidade. O troféu será um reconhecimento a executivos, influencers, mídias e agências que se dedicaram a realizar nesse último ano projetos transformadores, conectados com as principais demandas sociais, aliando criatividade, originalidade e relevância social.