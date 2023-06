Instituições públicas de ensino superior do RS criam fórum de reitores

Dirigentes das instituições públicas de ensino superior gaúchas formalizaram, na segunda-feira (5), a criação do Fórum de Reitores de Instituições Públicas de Ensino Superior do Rio Grande do Sul (Foripes-RS). A atividade ocorreu em Pelotas, no Gabinete da Reitoria da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que sediou a primeira reunião do grupo.

O Fórum congregará cinco universidades federais, uma universidade estadual e três institutos federais do estado: Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs); Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul), Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IRFS) e Instituto Federal Farroupilha (IFFar).

A criação é a formalização de um canal de diálogo formado pelos reitores e reitoras das instituições, que vinham se reunindo informalmente para a discussão de temas sensíveis às universidades e institutos nos anos passados, como os cortes orçamentários, os ataques à reputação das instituições e as estratégias de valorização de tais instituições junto à sociedade.

O grupo também tem a pretensão de utilizar o Fórum para aumentar a atuação das instituições superiores gaúchas em conselhos e órgãos de fomento à pesquisa, ocupando espaços e buscando oportunidades para as entidades representadas. Outra frente de trabalho pensada pelo grupo é a de aproximação entre as instituições para aproveitamento de recursos e para integração de programas e projetos acadêmicos.

Ficou definida nesta reunião a presidência do Foripes-RS, que será ocupada pela reitora da UFPel, Isabela Andrade, tendo por vice-presidente Júlio Heck, dirigente do IFRS. Entre as primeiras ações que serão encabeçadas pelo grupo está a de busca de alternativas para combater a evasão de estudantes e o preenchimento das vagas ociosas existentes nas instituições, cujos índices vêm aumentando nos últimos anos.